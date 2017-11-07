Тюменского губернатора заподозрили в побеге с места дорожной аварии

В Тюмени внедорожник нарушил правила дорожного движения, чем спровоцировал аварию, и скрылся с места ДТП. Пользователи сети заподозрили, что автомобиль принадлежит губернатору региона Владимиру Якушеву. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале Саr72.ru.

Авария произошла в центре города вечером в понедельник, 6 ноября. На кадрах видно, как Toyota Land Cruiser с проблесковым маячком разворачивается через шестиполосную дорогу, преграждает движение сразу нескольким потокам машин и заезжает на встречную полосу. Автор ролика отметил, что на переднем сиденье находится «чиновник, имеющий право на использование автомобильных спецсигналов».

Как выяснило издание 72.ru, по факту ДТП в дежурную часть ГИБДД поступил звонок, но затем вызов отменили: водители «урегулировали свои отношения на месте». Госавтоинспекция уточнила, что виновника ДТП привлекут к административной ответственности за поворот налево или разворот с нарушением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Ему грозит штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.

В конце октября депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин пожаловался, что ГИБДД останавливает служебные машины парламентариев. Он назвал остановившего его машину служащего «лейтенантиком» и «шпингалетом», потерявшим страх.

Ранее в Ставрополе после ДТП по вине депутата краевой Думы Ильи Дроздова к ответственности решили привлечь водителя городского автобуса Евгения Кусакина: его лишили работы и заставили выплатить компенсации пострадавшим.