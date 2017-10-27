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Водителя автобуса заставили ответить за проехавшего на красный депутата ЛДПР

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Илья Дроздов
Илья Дроздов

Ставропольского водителя городского автобуса Евгения Кусакина уволили с работы после того, как его пассажиры пострадали в результате ДТП с участием иномарки депутата краевой Думы Ильи Дроздова, проехавшего на красный свет. Об этом со ссылками на видео с камеры наблюдения сообщил пользователь Pikabu.

Авария произошла 17 октября в 06:55 на перекрестке улиц Льва Толстого и 8 Марта. На записи с камеры наблюдения видно, как автобус ПАЗ трогается на зеленый сигнал светофора, однако на середине перекрестка в него врезается автомобиль Toyota Rav 4, который на высокой скорости пытался проскочить на красный свет. Автобус вылетает на встречную полосу, иномарку разворачивает на 90 градусов.

В момент аварии в автобусе находились 20 пассажиров. В результате двое получили травмы и были госпитализированы. Также пострадали двое пассажиров Toyota, подростки 2002 и 2004 годов рождения, водитель машины травм не получил. Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился депутат краевой Думы от ЛДПР.

Водитель автобуса уже обратился к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому с просьбой восстановить справедливость. «Сотрудники ГАИ пытались на месте ДТП внушить мне, что виноват я и что я проехал на красный сигнал светофора», — говорится в обращении Кусакина, также опубликованного на Pikabu. Водитель пояснил, что после аварии его уволили с работы, которая была его единственным источником дохода, и заставили заплатить пострадавшим пассажирам по 10 тысяч рублей компенсации.

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