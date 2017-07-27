Сбивший насмерть пешехода бывший мэр Ярославля вновь оказался под следствием

Возобновлено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Ярославля Виктора Волончунаса, сбившего насмерть пешехода в 2008 году. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела, материалы направлены в следственные органы. Агентству в областной прокуратуре эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Дело было закрыто в январе 2009 года за отсутствием доказательств.

По данным следствия, вечером 10 декабря 2008 года на неосвещенном участке дороги Туношна-Бурмакино автомобиль Nissan Pathfinder, за рулем которого находился Волончунас, сбил 56-летнего нетрезвого пешехода. Мужчина от полученных травм скончался.

Мэр и его жена, ехавшая вместе с ним, не пострадали, но потом у Волончунаса произошел сердечный приступ, он был госпитализирован в больницу в Ярославле, после чего его перевели в центр Бакулева в Москве.

После смертельного ДТП было возбуждено дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Волончунас был мэром Ярославля с 1992 по 2012 годы, а потом ушел в депутаты городского муниципалитета. В сентябре 2013 года он стал народным избранником в Ярославской областной Думе. Сейчас занимает должность заместителя председателя регионального парламента.