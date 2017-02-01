Замену попавшему в колонию мэру Ярославля выберут на конкурсе

Депутаты муниципалитета Ярославля проголосовали за проведение конкурса на должность мэра в связи с решением суда оставить в силе приговор бывшему градоначальнику Евгению Урлашову. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 1 февраля.

«Мы запускаем впервые в истории города Ярославля процедуру конкурса по выборам мэра», — сказал председатель муниципалитета Павел Зарубин по итогам голосования.

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Документы кандидатов будут приниматься в течение двух недель. О намерениях участвовать в конкурсе заявляли бывшие заммэра Дмитрий Донсков и Игорь Блохин, а также редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон.

2 августа Кировский районный суд Ярославля признал Урлашова виновным в получении крупных взяток и приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей. 20 января Ярославский областной суд оставил в силе обвинительное заключение и приговор вступил в силу. С этого дня полномочия мэра официально считаются досрочно прекращенным.

Урлашов возглавил Ярославль в 2012 году по итогам выборов. В 2013 году после задержания суд отстранил его от должности градоначальника.