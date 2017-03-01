В Ярославле выбрали нового мэра

Депутаты городской думы Ярославля избрали на должность мэра Владимира Слепцова («Единая Россия»), ранее временно исполнявшего обязанности главы муниципалитета. Об этом в среду, 1 марта, сообщает «Интерфакс».

За его кандидатуру отдали голоса 34 депутата из 35 присутствовавших на заседании.

Приоритетами в своей работе Слепцов назвал сферу ЖКХ, ремонт дорог, а также развитие массового спорта.

Его основной конкурент — бывший заместитель мэра Дмитрий Донсков (был фигурантом дела, по которому осудили экс-мэра Евгения Урлашова — прим. «Ленты.ру») — получил поддержку только одного ярославского парламентария.

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За пост градоначальника боролись еще четыре кандидата: редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон, бывший сотрудник администрации Ярославского района Сергей Скорюков, адвокат Игорь Климов и предприниматель Елена Лешукова.

1 февраля стало известно, что городские парламентарии проголосовали за проведение конкурса на должность мэра. Ранее глава города избирался на прямых выборах.

20 января Ярославский областной суд оставил в силе приговор предыдущему мэру города Евгению Урлашову, осужденному на 12,5 лет колонии со штрафом 60 миллионов рублей по делу о взятке. Одновременно с этим суд утвердил оправдательный приговор в отношении Донскова, уточняет агентство.

Слепцов родился и вырос в Ярославле. В 2001 году окончил академию МУБиНТ по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 1996 по 2008 год работал в администрации Ленинского района Ярославля. В 2008 году стал заммэра Ярославля. С конца 2014-го занимал должность главы администрации подмосковных Химок. В сентябре 2016 года стал первым заместителем мэра Ярославля.