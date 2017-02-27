За кресло попавшего в колонию мэра Ярославля поборются шесть кандидатов

К участию в конкурсе на пост мэра Ярославля допущено шесть кандидатов. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает региональное интернет-издание 76.ru.

Не прошли отбор два кандидата, в документах которых обнаружились несоответствия в сведениях о доходах — строитель Андрей Варин и муниципальный служащий Олег Мельников.

«Маленькие шероховатости были у многих, но у двух кандидатов, не допущенных до голосования, нарушения были весьма грубыми. Это незадекларированные транспортные средства, недостоверно задекларированные доходы и информация о наличии средств на счетах», — подчеркнул глава комиссии Ярославля по вопросам самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин.

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Среди допущенных к конкурсу кандидатов — исполняющий обязанности главы Ярославля Владимир Слепцов и бывший заместитель мэра города Дмитрий Донсков (был фигурантом дела, по которому осудили экс-мэра Евгения Урлашова — прим. «Ленты.ру»).

Депутаты муниципалитета выберут главу города из предложенных претендентов в среду, 1 марта.

1 февраля сообщалось, что городские парламентарии проголосовали за проведение конкурса на должность мэра. Ранее глава города избирался на прямых выборах.

В августе прошлого года Кировский районный суд Ярославля признал Евгения Урлашова, руководившего городом в 2012-2013 годах, виновным в получении крупных взяток и приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей. Заместителя Урлашова Дмитрия Донскова суд признал невиновным.