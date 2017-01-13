Бывший мэр Ярославля Урлашов в последнем слове прочел стихи о кораблях

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов выступил с последним словом в областном суде, который рассматривает аппеляционную жалобу на его приговор. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает «Интерфакс».

«Прошу меня оправдать, потому что никакого преступления я не совершал и никого на это не подталкивал», — сказал Урлашов.

По мнению бывшего градоначальника, его и его коллег хотели наказать за политическую самостоятельность. Урлашов отметил, что до сих пор находится в состоянии шока после ареста. В конце выступления он прочел стихотворение Артура Лундквиста «Потерянные корабли».

3 августа 2016 года стало известно, что защита Урлашова, приговоренного к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима, обжаловала решение суда.

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2 августа суд признал Урлашова виновным в получении крупных взяток и приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей. Его советника Алексея Лопатина суд приговорил к семи годам колонии. При этом заместитель мэра Дмитрий Донсков был оправдан.

По версии следствия, Урлашов, Лопатин и Донсков в 2012-2013 годах требовали 18 миллионов рублей от директора компании «Радострой», которая выполняла работы по муниципальному контракту на содержание улично-дорожной сети Ярославля. Глава фирмы в июле 2013 года передал Андрею Захарову (осужден в декабре 2014-го) 14 миллионов рублей, предназначенных для Урлашова, после чего посредник был задержан.

В тот же период времени мэр, как полагает следствие, получил от руководителя строительной компании «Ярдорстрой» 17 миллионов рублей от общей суммы взятки в 30 миллионов за содействие при принятии решения о передаче организации контрольного пакета акций «Городского дорожного управления».

Урлашов возглавил Ярославль в 2012 году по итогам выборов. В 2013 году после задержания суд отстранил его от должности градоначальника.