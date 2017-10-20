В Коломне офицер полиции сбил на пешеходном переходе ребенка

Офицер полиции в подмосковной Коломне сбил на пешеходном переходе ребенка, сообщила в пятницу, 20 октября «Ленте.ру» Евгения Кирюшина, официальный представитель Главного следственного управления СКР по Московской области.

«19 октября 2017 около 15:45 участковый уполномоченный Центрального отдела полиции УМВД России по городу Коломна на улице Спирина нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 11-летнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями», — рассказала Евгения Кирюшина.

Она уточнила, что авария произошла на улице Спирина. Офицер находился в отпуске и ехал на личном автомобиле. В отношении офицера возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее травмирование человека» (часть 1 статьи 264 УК РФ).

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, состояние пострадавшей врачи расценивают как критическое. «11-летняя девочка получила крайне тяжелые повреждения — у нее открытая черепно-мозговая травма и переломы. Она немедленно была доставлена в реанимацию Коломенской больницы, откуда вертолетом переведена в одну из столичных клиник, где сейчас за ее жизнь борются врачи», — уточнил собеседник.

Он так же добавил, что офицер в момент ДТП был трезв. Факт аварии он объяснил собственной невнимательностью.