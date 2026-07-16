Дачников призвали отложить полив огорода при одном условии

Ученый Мясищева: Поливать огород в жару неэффективно

Полив огорода в самые жаркие часы дня неэффективен, поэтому процедуру лучше отложить на другое время. Такой совет дала доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха Нина Мясищева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, во время зноя большая часть воды мгновенно испаряется с поверхности почвы и не достигает корней. По этой причине поливать в жару имеет смысл только в том случае, если растения начали увядать и ситуация критическая. Вместо дневного полива Мясищева рекомендовала редкий, но обильный полив.

«Почва должна быть увлажнена на глубине до 30 сантиметров, воду лучше направлять прямо под корень, а для сохранения влаги можно использовать мульчу. И обязательно проверяйте влажность грунта перед поливом — поверхностное ежедневное увлажнение приносит меньше пользы, чем глубокий полив несколько раз в неделю», — пояснила ученый.

Оптимальным временем для полива станет ранее утро, с 6 до 9 часов или вечер, после 18-19 часов. Кроме того, не стоит использовать холодную воду, чтобы не подвергать корни резкому температурному перепаду, из-за которого они хуже впитают влагу.

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