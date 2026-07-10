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17:05, 10 июля 2026Экономика

Дачникам назвали способ спасти урожай во время ливней

Садовод Сидельников: Удобрения помогут спасти урожай в период сильных ливней
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

Во время затяжных дождей помочь растениям могут удобрения, рассказал «Москве 24» садовод Александр Сидельников.

Рекомендуется использовать удобрения с полезными почвенными микроорганизмами — они помогают укрепить корни и снизить риск гнилостных заболеваний. Надземную часть растений в сырую погоду можно обработать фунгицидами, однако это не подойдет культурам, плоды которых уже готовы к сбору.

Также рекомендуется прочищать дренажные канавы, убирать мульчу, которая удерживает влагу, и ежедневно рыхлить почву, чтобы к корням поступал кислород. Особое внимание следует уделять пасленовым культурам — картофелю, томатам и баклажанам, которые во влажную погоду особенно уязвимы к болезням.

Ранее дачникам сообщили, что большое количество осадков в июле может хорошо сказаться на урожае огурцов, однако выступят неблагоприятным фактором для помидоров, перцев и баклажанов.

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