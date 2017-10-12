Начальник отдела полиции в Подмосковье насмерть сбил пешехода

Подполковник полиции, 33-летний начальник одного из ОМВД Воскресенского района, стал участником ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом в четверг, 12 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам нашего источника, офицер, управляя личной машиной, двигался из Воскресенска в Виноградово и сбил мужчину, вышедшего на проезжую часть, чтобы убрать тушу сбитого им животного. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

«По предварительному заключению экспертов, вины водителя в ДТП нет — пешеход выскочил на дорогу в непосредственной близости от ехавшей машины, причем вне зоны пешеходного перехода. Офицер полиции пытался предотвратить наезд, но у него не было технической возможности избежать столкновения. Экспертиза показала, что водитель был трезв», — рассказал наш собеседник.

Материалы по теме В кювет с большого бодуна Как пьяный полицейский в Подмосковье стал причиной смерти семьи диакона

В Главном следственном управлении СКР по Московской области «Ленте.ру» подтвердили информацию о ДТП с участием начальника одного из отделов полиции Воскресенского района. Официальный представитель ведомства Елена Фокина уточнила, что уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (часть 3 статьи 264 УК РФ).

«В рамках расследования назначена автотехническая судебная экспертиза, которая должна установить все обстоятельства произошедшего», — добавила она.

В свою очередь в подмосковном Главке полиции «Ленте.ру» уточнили, что офицер полиции совершил ДТП в рабочее время на личном автомобиле Hunday. «По данному факту проводится проверка, в случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством, также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», — сообщила официальный представитель ГУ МВД по Московской области.

Вечером 6 сентября, на перекрестке Можайского шоссе и Витебской улицы полковник юстиции, начальник следственного управления УМВД России по по Одинцовскому району Подмосковья, управляя служебным автомобилем без специальной раскраски и проблесковых маяков, попал в ДТП с мотоциклом Honda. В результате байкер погиб на месте, офицер получил телесные повреждения и был госпитализирован.