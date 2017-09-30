Полицейский на УАЗе насмерть сбил 15-летнего мотоциклиста

15-летний подросток за рулем мотоцикла погиб в Ханты-Мансийском автономном округе после столкновения с внедорожником, которым управлял полицейский. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

Уточняется, что авария произошла 29 сентября около 16 часов в поселке Перегребное Октябрьского района. ДТП произошло с участием автомобиля УАЗ, за рулем которого находился сотрудник ГИБДД. В результате столкновения несовершеннолетний погиб.

В сообщении отмечается, что в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин ДТП. В частности, выясняется, был ли автоинспектор пьян на момент происшествия.

На сайте СУСК опубликованы фотографии с места происшествия. На них видно, что после столкновения мотоцикл загорелся,в результате чего были задействованы силы пожарных. УАЗ получил незначительные повреждения.