Участковый полиции в Дагестане найден мертвым

Участковый полиции найден мертвым в Кизлярском районе Дагестана. Об этом в субботу, 30 сентября, ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«В одном из населенных пунктов Кизлярского района сегодня обнаружено тело участкового уполномоченного полиции ОМВД по Кизлярскому району с признаками насильственной смерти», — говорится в заявлении. В полиции добавили, что обстоятельства случившегося выясняются.

Как передает «Интерфакса» со ссылкой на источник, предварительной версией произошедшего считается убийство.

Ранее в июле в Дагестане было завершено расследование уголовного дела в отношении двух боевиков, обвиняемых в убийстве полицейского Магомеда Нурбагандова.

По данным следствия, в 2016 году обвиняемые вступили в Избербашскую бандгруппу. 10 июля 2016 года Азиз Джамалутдинов и Артур Бекболатов захватили сотрудника отдела вневедомственной охраны по городу Каспийску Магомеда Нурбагандова. Перед убийством они потребовали от него призвать своих коллег под видеозапись уйти с работы, но полицейский сказал: «Работайте, братья», после чего был застрелен. Ролик был обнаружен в телефоне одного из ликвидированных в ходе спецоперации боевиков.