Убийцу автора фразы «Работайте, братья!» осудили на 17 лет

В Дагестане вынесли приговор Азизу Джамалутдинову — создателю банды, в июле 2016 года расстрелявшего младшего лейтенанта Магомеда Нурбагандова, который перед смертью произнес фразу «Работайте, братья!». Об этом в среду, 16 августа, «Ленте.ру» заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она уточнила, что Джамалутдинов признан виновным в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ), создании банды (часть 1 статьи 209 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). Также он обвинялся еще по трем статьям УК, в том числе в незаконном обороте огнестрельного оружия, совершенном в составе организованной группы.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Материалы по теме Родина слышит, родина знает Прохоренко, Нурбагандов, Карлов: те, о ком будут помнить

Установлено, что в декабре 2015 года Джамалутдинов вступил в незаконное вооруженное формирование, а в мае 2016 года создал самостоятельную устойчивую банду, действующую на территории города Избербаш, а также Кабудахкентского и Сергокалинского районов Дагестана.

10 июля 2016 года в лесу недалеко от села Сергокала участники банды подошли к палатке, в которой в лесу отдыхала группа местных жителей, в том числе дети. Они застрелили заступившегося за малолетнего брата Магомеда Абдурашида (чемпиона России по вольной борьбе), и похитили братьев Нурбагандовых, Магомедали и Магомеда. Последний служил в отделе вневедомственной охраны по городу Каспийску. Бандиты отвезли братьев на несколько километров в сторону, где расстреляли младшего лейтенанта. Перед смертью ваххабиты требовали от офицера призвать коллег увольняться из рядов, но он произнес ставшую известной фразу «Работайте, братья!».

Ролик со сценой убийства был выложен на одном из экстремистских сайтов, но фраза из него была вырезана.

В сентябре 2016 года при задержании в городе Избербаш 11 участников банды были задержаны, а шестеро — ликвидированы. На теле одного из них был обнаружен телефон, содержащий полную версию ролика с расстрелом офицера.

Указом Президента Российской Федерации лейтенант полиции Магомед Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.