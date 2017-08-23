В Чечне мужчина избил дочь и обрил ей голову после слов о замужестве

В Чечне мужчина нанес 17-летней дочери побои, а затем обрил ей голову после того, как узнал, что она собирается выйти замуж. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Как пишет kp.ru, девушка пришла к отцу и рассказала, что ответила согласием на предложение любимого стать его женой. Однако мужчина был категорически против этой свадьбы.

После обращения родственников в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением»). Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.

Обвинительный акт уже утвержден, материалы направлены в суд.

В 2016 году житель Дагестана признался в убийстве двух дочерей, одна из которых была несовершеннолетней. Девушки пропали в декабре 2015-го. Следователи после нескольких месяцев поисков установили, что их последний раз видели в машине с отцом. Выяснилось, что дочери однажды поздно вернулись домой с прогулки и тем самым, по мнению отца, «опорочили честь горской семьи». Мужчина посадил их в автомобиль, поехал в безлюдное место, зарезал обеих, потом отвез тела на гору и закопал. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.