В Чечне возбудили дело из-за истязания детей родителями

В Чечне возбудили уголовное дело в отношении родителей, подозреваемых в истязании двоих детей. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления Следственного комитета.

«По данным следствия, в начале января 2017 года в селе Бачи-Юрт двум девочкам 10 и 11 лет неоднократно в течение нескольких дней наносились побои их отцом и мачехой. После развода родителей потерпевшие с двумя младшими сестрами остались жить с отцом, который вскоре женился, и во втором браке у него родились еще двое детей», — отмечается в сообщении.

Все четыре девочки переданы матери.

В ноябре 2016 года к уголовной ответственности за истязание был привлечен житель города Оханска Пермского края, державший малолетних детей в подвале на цепи. Мужчина систематически избивал сыновей девяти и десяти лет, а также не заботился об их здоровье и гигиене. Мальчики были помещены в социальный приют. Мужчину и его супругу лишили родительских прав.