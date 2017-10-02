Два ребенка и взрослый погибли на пешеходном переходе в Красноярском крае

В Красноярском крае автомобиль сбил насмерть трех пешеходов, среди которых двое детей. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в городе Шарыпово примерно в 21:00 по местному времени (17:00 мск). Погибшие переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Это, по предварительным данным, мальчик 10-11 лет, девочка 6-7 лет и взрослый мужчина. Их личности устанавливаются.

Водитель машины задержан. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного полицейского главка Владимира Юрченко, ему 25 лет. За год этот человек привлекался к ответственности 18 раз. Речь идет о разного рода административных нарушениях. Юрченко добавил, что мужчина не пытался скрыться с места аварии.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.