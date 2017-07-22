Пьяный водитель сбил трех детей в Красноярском крае

Пьяный водитель совершил наезд на группу детей в Курагинском районе Красноярского края. Как сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-службы главного управления МВД России по региону Владимир Юрченко, инцидент произошел вечером в субботу, 22 июля, в поселке Березовский.

Находившийся за рулем мужчина съехал с дороги и сбил играющих у палисадника ребят. В результате происшествия погиб двухлетний мальчик, две девочки пяти и 11 лет были госпитализированы с различными травмами.

Водителем оказался местный житель 1977 года рождения, его задержали. «В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также полицейские будут ходатайствовать о его аресте», — добавил Юрченко.

В середине декабря прошлого года в Гамурзиевском округе Назрани пьяный мужчина, находившийся за рулем «Газели», сбил четырех детей, игравших на проезжей части. Пострадавших доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. Виновника аварии задержали.

В том же месяце водитель на Gelandewagen сбил двух девочек-близнецов 2008 года рождения на Мосфильмовской улице в Москве. Инцидент произошел в тот момент, когда сестры переходу дорогу на зеленый свет. Мужчина сначала скрылся с места ДТП, но позднее сам явился в полицию с повинной. В начале июня 2017-го Никулинский суд Москвы приговорил его к трем годам ограничения свободы, однако в июле Мосгорсуд смягчил приговор до 1,5 лет.