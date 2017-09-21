Состояние попавшей в ДТП двукратной олимпийской чемпионки Медведцевой улучшилось

Состояние двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Ольги Медведцевой, попавшей в ДТП в Красноярском крае, улучшилось, ее перевели в общую палату. Об этом сообщил трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев, его слова приводит ТАСС.

«Я разговаривал с Ольгой сегодня, она себя чувствует абсолютно нормально, ее перевели в общую палату, идет процесс реабилитации под наблюдением врачей. Она сказала, что дата выписки пока неизвестна. Врачи ждут снятия швов, это пройдет через 12 дней», — заявил Ростовцев.

17 сентября автомобиль, в котором ехала Медведцева с другими биатлонистками, Светланой Слепцовой и Ольгой Вилухиной, попал в ДТП на трассе Бородино — Красноярск. Причиной аварии стал отвалившийся от двигавшейся навстречу машины болт, который пробил лобовое стекло и попал в висок Медведцевой. 42-летнюю спортсменку госпитализировали и прооперировали.

Медведцева завершила карьеру по окончании сезона-2009/10. Она стала олимпийской чемпионкой-2002 в гонке преследования и на тех же Играх завоевала бронзу в эстафете. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере россиянка выиграла золото в эстафете. Кроме того, в ее активе шесть золотых медалей чемпионатов мира.