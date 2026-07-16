Антон Беляев, IOWA и Pompeya выступят на ИТ-Пикнике в Москве

Хедлайнером ИТ-Пикника в Москве станет Антон Беляев, с ним выступят IOWA и Pompeya

На ИТ-Пикнике в Москве выступят известные артисты и музыкальные группы. Список исполнителей, которые примут участие в мероприятии, оказался в распоряжении «Ленты.Ру».

Как сообщили в пресс-службе, на главной сцене выступят IOWA, Cream Soda, мартин, Pompeya и Сова. Хедлайнером фестиваля станет проект LAB Антона Беляева — музыкальное шоу, в котором известные артисты исполняют каверы на популярные композиции.

Второй год подряд на фестивале пройдет ИТ-Квартирник — отдельная музыкальная программа для групп, участники которых совмещают творчество с работой в ИТ. Одна из групп-участниц получит возможность исполнить трек на главной сцене вместе с Pompeya.

Крупнейший фестиваль для ИТ-сообщества от Т-Банка пройдет 8 августа в музее-заповеднике «Коломенское». Среди заявленных спикеров — эксперты из Т-Банка, «Яндекса», Сбера, VK Tech, МТС, «Норникеля», «Лаборатории Касперского», МФТИ, Московской школы программистов, Центрального университета, Дринкита и других компаний и образовательных организаций.

Половина средств от продажи билетов будет направлена в благотворительный фонд «Галчонок», который помогает детям и молодым взрослым с органическими поражениями центральной нервной системы.