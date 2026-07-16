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18:08, 16 июля 2026Бывший СССР

Украинцы завалили Зеленского матерными подарками в Telegram

После отставки Федорова Зеленскому начали слать подарки с ругательствами в Telegram
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине нашли оригинальный способ выразить недовольство решением президента республики Владимира Зеленского об отставке главы Минобороны Михаила Федорова. Украинцы начали слать подарки с ругательствами и угрозами в Telegram-канал главы государства, обратила внимание «Лента.ру».

«Убери [главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра] Сырского и верни Федорова», — написано в одном из сообщений под подарочным стикером.

Украинцы требуют вернуть Федорова на пост и отстранить Сырского, при этом высказывая оскорбления в адрес Зеленского и его сторонников.

Ранее на Украине зазвучали призывы выйти на митинги против отставки Федорова. В ответ на них Зеленский заявил, что Украина «борется за свободу слова и демократию», поэтому даже в условиях войны граждане республики могут выйти на улицу и заявить о своей позиции.

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