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18:06, 16 июля 2026Мир

В Польше захотели ввести режим полной готовности к войне

Самсонович: Польша работает над введением режима «полной готовности к войне»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство национальной обороны Польши разрабатывает изменения в законодательство, которые позволят ввести режим «полной готовности государства к войне» еще до официального объявления военного положения. Об этом заявил советник главы ведомства Мачей Самсонович, передает портал Defence24.

«Мы работаем над этим. Состояние полной готовности государства к войне — так это называется в проекте», — сказал политик.

Отмечается, что предлагаемый режим позволит заранее запускать процедуры по переброске войск, подготовке критически важной инфраструктуры, транспортной системы и приему союзнических сил. Однако проект пока находится на стадии внутренних согласований, а его детали будут раскрыты после завершения работы над документом.

Ранее министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша разместит четыре армейские бригады вдоль границы с Калининградом и Белоруссией.

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