Российский дипломат сбил в центре Киева женщину с ребенком

Сотрудник посольства России сбил двух человек на пешеходном переходе в центре Киева. Об этом изданию «Украинская правда» сообщил пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

По его словам, авария произошла вечером 15 ноября. Автомобиль с дипломатическими номерами посольства России сбил женщину с ребенком. За рулем находился сотрудник посольства. Женщина получила закрытый перелом, госпитализация ей не потребовалась. У ее дочери зафиксировали ушиб таза.

Дипломат добровольно прошел медицинское освидетельствование, прибор не обнаружил следов алкоголя в его крови. «По словам пострадавших, водитель транспортного средства предоставил им на месте первую помощь», — добавил пресс-секретарь Нацполиции.

В отношении сотрудника посольства России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести». При этом Тракало сообщил, что виновник ДТП защищен дипломатическим иммунитетом, его машина и удостоверение не изымались.

По данным «Украинской правды», речь идет об атташе посольства Чингизе Михамадееве.