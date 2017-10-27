Посол США рассказала о военной помощи Киеву на 750 миллионов долларов

Посол США в Киеве Мари Йованович сообщила, что за последние три года Вашингтон предоставил Украине военную помощь на сумму в 750 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает телеканал «112 Украина».
«За последние три года мы предоставили помощь в форме обучения и техники на 750 миллионов долларов. Причем мне и ваши генералы, и наши генералы говорят, что самая эффективная часть этой помощи — обучение», — отметила дипломат. Йованович подчеркнула, что «украинские военные смогли воспользоваться этой очень продвинутой военной техникой себе на пользу на поле боя».
23 октября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заявил, что администрация США готова предоставить Киеву летальное оружие. «Ждем только политического решения [Белого дома]», — добавил Муженко.
В сентябре президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Вашингтон пообещал Украине военную помощь в виде систем оборонительного назначения. Ранее в том же месяце сообщалось, что американский сенат одобрил выделение 150 миллионов долларов в 2018 финансовом году на военную помощь Украине.
В предыдущие годы на эти цели закладывалась сумма в 350 миллионов долларов, но на 2018-й траты были сокращены. При этом глава Пентагона может беспрепятственно предоставить Киеву лишь 75 миллионов долларов. Для выделения остальных средств потребуется специальное разрешение сената.