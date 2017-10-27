Посол США рассказала о военной помощи Киеву на 750 миллионов долларов

Посол США в Киеве Мари Йованович сообщила, что за последние три года Вашингтон предоставил Украине военную помощь на сумму в 750 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает телеканал «112 Украина».

«За последние три года мы предоставили помощь в форме обучения и техники на 750 миллионов долларов. Причем мне и ваши генералы, и наши генералы говорят, что самая эффективная часть этой помощи — обучение», — отметила дипломат. Йованович подчеркнула, что «украинские военные смогли воспользоваться этой очень продвинутой военной техникой себе на пользу на поле боя».

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23 октября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заявил, что администрация США готова предоставить Киеву летальное оружие. «Ждем только политического решения [Белого дома]», — добавил Муженко.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Вашингтон пообещал Украине военную помощь в виде систем оборонительного назначения. Ранее в том же месяце сообщалось, что американский сенат одобрил выделение 150 миллионов долларов в 2018 финансовом году на военную помощь Украине.

В предыдущие годы на эти цели закладывалась сумма в 350 миллионов долларов, но на 2018-й траты были сокращены. При этом глава Пентагона может беспрепятственно предоставить Киеву лишь 75 миллионов долларов. Для выделения остальных средств потребуется специальное разрешение сената.