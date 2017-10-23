Глава Генштаба ВСУ рассказал о готовности Белого дома предоставить оружие Киеву

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заявил, что администрация США готова предоставить Киеву летальное оружие. Об этом он сказал в опубликованном в понедельник, 23 октября, интервью «Укринформу».

«Такая перспектива есть, все перечни [оружия] согласованы, обсуждены все процедурные вопросы, ждем только политического решения [Белого дома]», — ответил Муженко на вопрос журналиста о возможности получения вооружения Киевом.

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5 октября глава украинского Генштаба заявил, что Киев передал Вашингтону перечень американского оружия, которое он хотел бы получить.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трамп пообещал Украине военную помощь в виде систем оборонительного назначения. Ранее в том же месяце сообщалось, что американский сенат одобрил выделение 150 миллионов долларов в 2018 финансовом году на военную помощь Украине. В предыдущие годы на эти цели закладывалась сумма в 350 миллионов долларов, но на 2018-й траты были уменьшены. Отмечается, что глава Пентагона может беспрепятственно предоставить Киеву лишь 75 миллионов долларов. Для выделения остальных средств потребуется специальное разрешение сената.