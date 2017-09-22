На Украине заявили об отказе США поставлять летальное оружие

Президент США Дональд Трамп пообещал Украине военную помощь в виде систем оборонительного назначения. Об этом заявил украинский лидер Петр Порошенко в интервью Fox Business, комментируя итоги переговоров с американским коллегой.

«Трамп сказал, что готов поддержать Украину, в том числе и в области военно-технического сотрудничества», — сказал Порошенко. По его словам, это взаимодействие будет строго ограничено получением оборонительных систем, а не летального оружия.

19 сентября сообщалось, что американский сенат одобрил выделение 150 миллионов долларов в 2018 финансовом году на военную помощь Украине. В предыдущие годы на эти цели закладывалась сумма в 350 миллионов долларов, но на 2018-й траты были уменьшены. Отмечается, что глава Пентагона может беспрепятственно предоставить Киеву лишь 75 миллионов долларов. Для выделения остальных средств потребуется специальное разрешение сената.

В тот же день Порошенко объявил, что американские законодатели одобрили выделение Украине 500 миллионов долларов для поддержки в сферах безопасности и обороны. По его словам, принятый оборонный бюджет США предусматривает, в том числе, поставки «летального вооружения оборонного характера», а также усиление авиации и флота. Кроме того, на американские деньги в медицинских учреждениях США будут проходить реабилитацию раненые украинские военные.