Сумма военной помощи США Киеву оказалась меньше заявленной Порошенко

Американский сенат одобрил выделение на военную помощь Украине 150 миллионов долларов в 2018 году. Такие данные содержатся в проекте акта о национальной обороне, который опубликован на сайте Конгресса США.

В предыдущие годы на эти цели в законопроекте закладывалась сумма в 350 миллионов долларов, на 2018 финансовый год траты были уменьшены до 150 миллионов, сообщает ТАСС. Как отмечает агентство, глава Пентагона может беспрепятственно предоставить Украине лишь 75 миллионов долларов. Для выделения остальных средств потребуется специальное разрешение сената.

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19 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что сенат США одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов для поддержки в сферах безопасности и обороны. По его словам, принятый оборонный бюджет США предусматривает, в том числе, поставки «летального вооружения оборонного характера», а также усиление авиации и флота Украины.

Кроме того, украинский лидер отметил, что впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине корабли прибрежного действия и береговой охраны, военно-морские противоминные средства и радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией.

В августе глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон изучает возможность поставки летального оружия Киеву.