Волкер рассказал о привезенном главой Пентагона в Киев военном оборудовании

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал, что глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Киев 23-24 августа привез военное оборудование для Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Прямой».

«Я согласен с утверждением, что министры обороны не приезжают с пустыми руками. Глава Пентагона (Джеймс Мэттис) привез определенное оборонное оборудование для украинской армии», — рассказал Волкер.

24 августа Мэттис заявил, что США изучают возможность поставки летального оружия Киеву. По словам главы Пентагона, «оборонительное вооружение не является вызывающим средством, если вы не агрессор».

Ранее в этот же день американский сенатор Джон Маккейн заявил, что визит Мэттиса в Киев позволит Вашингтону начать поставки летального оружия украинским властям, и призвал осуществить это. Заявление опубликовано на сайте политика.

31 июля издание The Wall Street Journal информировало, что министерство обороны и Государственный департамент США разработали план поставок Киеву противотанковых ракет и другого вооружения. Ведомства намерены получить одобрение своего предложения в Белом доме. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на публикацию заметил, что информацию о подготовке в Вашингтоне плана по поставкам оружия на Украину пока можно расценивать только как гипотетические рассуждения.

