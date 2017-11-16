Пьяные игры довели австралийского дипломата до смерти

30-летний сотрудник австралийской миссии при ООН Джулиан Симпсон разбился насмерть в Нью-Йорке, упав с балкона. В полиции города сообщили, что дипломат играл «на доверие» после выпивки с друзьями, пишет телеканал ABS.

Как сообщает издание, Симпсон со своими приятелями находился на седьмом этаже дома вместе с женой и приятелями на Клинтон Стрит на Манхэттене.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбул назвал случившееся «трагедией». Глава внешнеполитического ведомства страны Джили Бишоп заявила, что опечалена смертью своего сотрудника.

Симпсон проработал в Нью-Йорке в составе миссии два года.

В августе мертвым был найден посол России в Судане Миргаяс Ширинский. Предположительно он умер от повышенного кровяного давления.