Мэр города захотел увековечить мертвых чернокожих на конфедератском памятнике

Мэр города Норт Огаста (North Augustа) в американской Южной Каролине предложил увековечить память погибших чернокожих прямо на монументе в честь «борца за превосходство белых». Об этом сообщает телеканал CNN.

Боб Петтит, глава городской администрации, предложил это решение после того, как активисты потребовали снести «памятник белому превосходству». «Это возможность взять что-то, что разделяет наше сообщество, и использовать его для объединения», — заявил мэр.

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Обелиск в городском парке возвели в 1916 году. Он посвящен Томасу МакКи Мэриуэтеру, белому американцу, погибшему в перестрелке с народным ополчением города Гамбурга, население которого в основном представляли афроамериканцы. В случившейся в 1876 году «Гамбургской резне» погиб не только он, но и несколько чернокожих ополченцев. Еще четверо из них затем были казнены.

В 2017 году в ряде американских городов активисты испортили памятники солдатам Конфедерации. В других населенных пунктах такие монументы демонтировала администрация. После этого ультраправые провели факельное шествие, требуя остановить снос памятников, а в антифашистскую демонстрацию, вышедшую против них, въехал автомобиль. В результате один человек погиб, 19 пострадали.

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