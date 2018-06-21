Россиянам откажут в компенсации за уничтоженное жилье

Минфин подготовил поправки в законопроект о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, согласно которым гражданин не получит компенсацию за уничтоженный стихией дом, если он не был застрахован. Таким образом власти хотят переложить часть расходов на население и страховые компании. Об этом пишет газета «Ведомости», принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева.

Если жилье не застраховано, получить новое будет возможно по договору социального найма и только в случаях, если пострадавшие малоимущие или у них нет другого благоустроенного жилища. В настоящее время при стихийных бедствиях гражданин получает новый дом в собственность.

Застрахованные граждане в случае утраты получат денежную компенсацию от государства и страховщика или другое помещение, если оно есть в жилищном фонде.

Для страховых компаний введут обязательный минимум ответственности по выплатам при утрате дома. Предположительно, на первом этапе он будет равен 20 процентам от средней стоимости жилья в регионе. При подготовке законопроекта назывался минимум в 300 тысяч рублей — в этом случае годовая страховка будет стоить 360 рублей. Размер максимальной компенсации определит правительство на основании данных о метраже жилья, материале, годе постройки, местоположении.

Застраховать аварийное жилье нельзя.

Законопроект был принят в первом чтении в феврале 2015 года, ожидается его второе чтение в Госдуме.

По данным страховщиков, в данный момент в России застраховано не более 5 процентов жилья — это один из самых низких в мире показателей.

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