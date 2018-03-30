Пострадавшие от пожара в Кемерове пожаловались на аферистов

Родственники погибших в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» рассказали о мошенниках, желающих выманить у них деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора работающего на месте трагедии московского института имени Сербского Зураба Кекелидзе.

«Сами пострадавшие говорят, что уже появляются (обращенные к ним) посты: "Ваши дети не погибли, мы их спасли, войдите с нами в контакт". Понятно, о чем идет речь: будут стараться эти деньги, полученные как компенсация, каким-то образом у них изъять», — рассказал Кекелидзе.

Также пострадавшие получили приглашения в некие «психологические группы», где их «обучат счастливой жизни». Кекелидзе призвал их обращать внимание, есть ли у организаторов таких групп дипломы врачей и окончили ли они ординатуру. Он подчеркнул, что психиатры и психологи в городе оказывают помощь бесплатно, а в интернете зачастую предложения о помощи направлены на то, чтобы «лишить людей различными способами денег».

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По данным агентства, жертвой аферистов стал житель Кемерова Игорь Ревягин, помогавший пострадавшим на пожаре. Во время ЧП он отвозил потерпевших в больницы и по домам, ездил за продуктами, а после оставил штабу волонтеров свои контакты. На следующий день ему позвонил некий «сотрудник властных структур» , представился Андреем Леонидовичем и попросил приехать на помощь. По дороге к штабу он вновь позвонил Ревягину и, упоминая фамилии чиновников и силовиков, сообщил, что ему срочно нужно с кем-то рассчитаться, а потом он спешит на важное совещание, и поэтому просит перевести ему на карту 7 тысяч рублей. Вернуть деньги обещал в штабе.

Через 10 минут мошенник вновь позвонил и попросил еще 5 тысяч рублей. Ревягин отказался, после чего аферист перестал отвечать на звонки. Номер его телефона оказался зарегистрированным в Краснодарском крае. Волонтер обратился с заявлениями в прокуратуру и Следственный комитет.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался 25 марта. Его тушили почти сутки. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. По предварительным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Возбуждено дело по трем статьям, задержаны и арестованы несколько подозреваемых.

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