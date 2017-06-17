Россия
 
Последние новости
Бастрыкин потребовал передать дело о «пьяном мальчике» в Следственный комитет
Мутко оправдал сломанный лифт и протекающую крышу стадиона «Санкт-Петербург»
При столкновении корабля с пирсом в Италии пострадали 55 человек
На Украине взломали сайт ЛГБТ-движения и пригрозили участникам парада в Киеве
Афганский военнослужащий ранил четырех американских солдат
Путин рассказал о серьезном влиянии Коля
Полиция допустила гибель 58 человек при пожаре в лондонском доме
Популярные новости
Бастрыкин потребовал передать дело о «пьяном мальчике» в Следственный комитет
Черчесов прокомментировал победу над новозеландцами на Кубке конфедераций
Порошенко отменил «закон Савченко»
При столкновении корабля с пирсом в Италии пострадали 55 человек
Путин рассказал о серьезном влиянии Коля
На Украине взломали сайт ЛГБТ-движения и пригрозили участникам парада в Киеве
Сборная России обыграла Новую Зеландию в стартовом матче Кубка конфедераций

«Там теракта не нужно, из-за опилок тысячи человек сгорят»

Почему жители пострадавшего от пожаров Канска требуют отставки главы города

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: «Лента.ру»

В красноярском городе Канск в минувшие выходные прошел митинг против коррупции и бездействия местных чиновников. В действительности же он превратился в акцию протеста против главы города Надежды Качан, градус претензий к которой накалился после майских пожаров, оставивших без жилья более 250 человек. «Лента.ру» попыталась разобраться, почему жители Канска требуют отставки градоначальника.

Митинг, прошедший в Канске 11 июня, организовали депутаты местного совета Евгений Иванов и Владимир Макаров. По их данным, на акцию вышли полторы тысячи человек. Для города с населением около 100 тысяч — серьезная цифра. Горожане вышли на улицы в 33-градусную жару, подчеркивает Иванов.

Изначально темой митинга были заявлены общие проблемы, но в итоге все свелось к отставке Качан, которая, как утверждает Иванов, всеми возможными способами препятствовала его проведению. «Целую книгу можно садиться писать, сколько она мудрила за эти 10 дней, чтобы не разрешить нам проводить митинг», — говорит депутат. По его словам, сначала администрация отказалась согласовать митинг, затем пыталась перенести его на окраину, ссылаясь на то, что в центре будут проводиться строительные работы: «На следующий день там начали бордюр пилить, хотя пять лет никаких работ по благоустройству не проводилось».

Пришедшие на митинг несли транспаранты «Канску нового мэра», «Тарифы на ЖКХ нас убивают», «Глава, дождалась пожара?». Недовольные горожане наперебой жаловались на бездействие чиновников после масштабных майских пожаров, наболевшие проблемы с завышенными тарифами и сложности с предпринимательством. На акции, помимо местных, присутствовали и депутаты Законодательного собрания Красноярского края. Парламентарий Александр Глисков оценил ситуацию в Канске как критическую, признав, что градоначальник исправить ее не в состоянии.

Иванов, выступая с трибуны, заявил, что нынешние власти Канска довели город до предбанкротного состояния. «Требуем признать действия руководителя администрации непрофессиональными, направленными на получение личной материальной выгоды, — говорил он под бурное одобрение митингующих. — Мы с вами просим — пока еще именно просим — отстранить от должности Надежду Качан в связи с утратой доверия». Народный избранник предложил для расследования ситуации создать независимую комиссию под руководством вице-премьера краевого правительства.

Около 1,2 тысячи человек по итогам митинга подписались под соответствующей резолюцией с обращением к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении Надежды Качан.

Градация протестов

«Это митинг той оппозиции, которая, к моему великому сожалению, в то время как на фоне горя действительно нужно объединиться и решать имеющиеся проблемы, использует такую ситуацию в своих целях. Вот это горькая для меня позиция», — так прокомментировала акции сама Надежда Качан. Она подчеркнула, что уважает любые чаяния людей, однако не готова считаться с ложными обвинениями от оппонентов. По словам Качан, один из организаторов митинга Евгений Иванов изначально нацелился снять ее с должности. Она уверяет, что депутат от «Справедливой России» уже проворачивал такую схему в бытность членом Абанского районного Совета. Надежда Качан в прошлом — директор канского лицея и член Общероссийского народного фронта (ОНФ), избралась в 2012-м главой города от партии эсеров.

Если воскресный митинг Качан не одобряет, то под резолюцией бастовавших против лесоперерабатывающих предприятий готова подписаться лично. Этот митинг прошел в центре Канска 13 июня и, по разным оценкам, собрал 100-300 человек. Впрочем, как отмечают местные СМИ, и там прозвучало немало лозунгов против градоначальницы.

Участники второго за неделю митинга приняли резолюцию (которая писалась при участии Надежды Качан, утверждает она) с требованием приостановить работу всех лесопильных предприятий города, пока все разрешительные документы не будут соответствовать закону. Кроме того, они потребовали закрыть созданные при участии китайского капитала лесопилки, а остальные вынести за пределы города.

До чего довела халатность

Незаконные действия сотрудников лесопилки «Синь И» (работающей при участии китайского капитала) стала причиной масштабных пожаров, разгоревшихся в Канске 24 мая. Огонь удалось локализовать только к ночи следующего дня. В результате сгорели более 70 домов, без крова остались 257 человек, в том числе 55 детей. В огне погибли два человека. Изначально сообщалось, что возгорания произошли из-за того, что местные жители устроили пал сухой травы. Однако впоследствии правоохранительные органы установили, что виновником трагедии является лесопильное предприятие «Синь И».

Директор лесопилки не исполнил решение суда, который обязал его ликвидировать скопившиеся на территории предприятия отходы. Вместе того чтобы вывезти легковозгораемые опилки на специальный полигон, «Синь И» сжигало их на своей территории. В прокуратуре Красноярского края заявили, что судебные приставы предупреждали руководство фирмы об уголовной ответственности, которая последует в случае неисполнения решения суда. Несмотря на это за два дня до пожаров «опечатанные ранее судебным приставом станки на момент проверки находились в рабочем режиме, электрощиток освобожден от пломбы, вокруг станков имелись свежие опилки», говорится в сообщении ведомства. Впоследствии в поле зрения следователей попал судебный пристав, который составил фальшивый акт по итогам осмотра территории «Синь И».

Через несколько дней после пожара был задержан начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Канску ГУ МЧС по региону Александр Пешков. По версии следствия, он получил 200 тысяч рублей взятки от директора лесопилки за обещание помочь избежать административной ответственности. При этом за несколько недель до трагических пожаров, когда в городе уже вводился режим чрезвычайной ситуации, Пешков заявлял, что работа по контролю за предприятиями лесной промышленности введется неэффективно: «По крайней мере сколько мы боремся с этой проблемой в Канске — земельный контроль ни разу не выходил, и мы не привлекали к работе».

Кроме руководителя лесопилки, пристава и сотрудника МЧС в ходе расследования халатности был также задержан начальник канской таможни. Он подозревается в том, что, как и Пешков, получил 200 тысяч рублей от китайских бизнесменов за покровительство. Депутат канского горсовета Евгений Иванов считает, что проблема не в самом бизнесе, а в правилах игры, которые установила местная власть. «Двести тысяч откатов — и на территории города можно делать все, что хочешь, — говорит народный избранник. — Я не думаю, что это конец (задержаний). Если плотно поработать, можно еще кого-то перехватить».

Его коллега Владимир Макаров утверждает, что виной всему кризис управления: «Администрация города последние пять лет под управлением Надежды Качан не ведает, что творит. Они не понимают причинно-следственных отношений между бизнесом и властью». По словам депутата, лесопилки в городе открываются с легкостью, чего не скажешь, например, об обычных торговых точках. Чтобы запустить одну, местным предпринимателям нужно пройти массу бюрократических процедур.

Если дело продолжится в таком ключе, новых бед не миновать, уверен Евгений Иванов. «Ситуация с пожарами может повториться в любой момент. Продукты лесопиления не переставая поджигаются, они горят, — предупреждает он. — У нас есть поселок мелькомбината, там теракта не нужно устраивать, достаточно в ветреную погоду кучу опилок поджечь — тысячи человек сгорят».

Глава Канска Надежда Качан уверяет: все точки над «i» в деле о пожарах будут расставлены. «За собой какой-то явной вины в этой части мы не чувствуем», — подчеркивает градоначальница. По ее словам, погорельцы, наоборот, благодарят власти за оперативное оказание помощи, в том числе с временным размещением.

И без пожаров горело

Ситуация с пожарами и лесопилками — лишь верхушка айсберга, утверждают организаторы митинга, у жителей города и без того накопились много претензий к властям. «У нас любая сфера жизнедеятельности города запущена до предела. Взять здравоохранение: укомплектованность врачами составляет 25 процентов, средним медицинским персоналом — меньше 50 процентов», — приводит данные Евгений Иванов. Кроме того, Канск занимает первое место по безработице в Красноярском крае. Если в 1940-е годы в Канске работали и хлопчатобумажный, и гидролизный заводы, то сейчас людям работать практически негде.

Заявления о приходе в город иностранных инвесторов вызывают истерический хохот, с горечью говорит Владимир Макаров. Речь якобы идет о переговорах с предпринимателями «чуть ли не из Сингапура» об открытии завода по переработке продуктов лесопиления. Депутат объясняет: в городе уже перерабатывается две тысячи кубометров в день, больше физически невозможно. «Канск стоит посреди России, куда везти? В одну сторону, в другую — тоже далеко», — рассуждает Макаров. В советское время, по его словам, промышленные связи были налажены с остальными территориями Красноярского края и Иркутской областью, сейчас же они утеряны.

На этом фоне ситуация с завышенными тарифами ЖКХ выглядит особенно удручающе. Тепло жители города получают от компании «Гортепло», у которой одна гигокалория электроэнергии стоит 4,3 тысячи рублей (у остальных компаний, работающих в Канске, — от 1,5 до 2,8 тысячи). Глава города на публичных слушаниях по этому вопросу уверяла, что такое решение приняла независимая комиссия по итогам оценки показателей всех предприятий. Участники слушаний на это ответили смехом и свистом. Руководитель «Канской ТЭЦ», выставляющей минимальную цену, заявлял, что у него никаких данных никто не просил.

«Тарифы в Канске выше, чем где бы то ни было по Красноярскому краю, — отмечает депутат Евгений Иванов. — За двухкомнатную квартиру платят 8-10 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Это в городе с высоким уровнем безработицы, где люди работают и за 15 тысяч, и за 10». Он также подчеркивает, что такая ситуация сложилась из-за кадровой политики администрации: директор «Гортепла» Олег Какоулин в горсовете Канска возглавляет комиссию по вопросам ЖКХ, а председателем законодательного органа является Андрей Береснев, он же — директор МУП «Канский электросетьсбыт».

У властей была возможность исправить эту ситуацию, считает Владимир Макаров. В Красноярске, например, котельные работают на оборудовании, производящем с 20 тысяч тонн опилок количество тепла, которого хватит на обогрев 20 тысяч квадратных метров площадей и при отсутствии вредного воздействия на экологию. «У нас самая высокая онкологическая заболеваемость в Красноярском крае», — возмущается он.

Оба депутата, выступившие за отставку главы города Надежды Качан, заявляют, что лучшим подтверждением ее провальной политики является сокращение населения города. «Люди бегут из города, никто не хочет здесь оставаться. Буквально за последние пять лет количество жителей уменьшилось на несколько тысяч человек. Это лишь подтверждение тому, что делать здесь больше нечего», — резюмировал Иванов.

Юлия Полякова

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жителям Бурятии запретили ходить в леса и жечь костры
В Красноярском крае возбудили дело из-за гибели людей при пожаре
Пучков назвал дату восстановления жилья для погорельцев из Красноярского края
Другие материалы рубрики
Россия00:04Сегодня

«Какой дурак сюда поедет?»

Как живут староверы, переселенцы из Южной Америки. Репортаж из уссурийской тайги
17:28Сегодня

Кучерена рассказал историю знакомства Путина и Стоуна

18:32Сегодня

Путин рассказал о серьезном влиянии Коля

08:5116 июня

Путин опроверг существование приписываемых ему богатств

Россия00:0811 июня

Комсомол ответил «есть»

Почему функционеры ВЛКСМ стали преуспевающими бизнесменами
13:45Сегодня

В Балашихе возбудили дело из-за брошенной в младенца зажигалки

16:03Сегодня

ЛДПР предложила подарить мужчинам бесплатный проезд в День отца

10:29Сегодня

Умер депутат Госдумы Олег Грищенко

Россия00:13 1 июня

Бессилие ягнят

Как педофилы склоняют детей на откровенные фотосессии
14:46Сегодня

Взявший с чилийца 50 тысяч рублей за поездку таксист принес извинения

07:5016 июня

Агентство сообщило о захвате российской яхты судном КНДР

00:40Сегодня

Путин отказался верить в причастность спецслужб США к терактам 11 сентября

Россия
Отпустить нельзя усыпить
Можно ли избавить российские города от бродячих животных без массовой бойни
«Какой дурак сюда поедет?»
Как живут староверы, переселенцы из Южной Америки. Репортаж из уссурийской тайги
Кучерена рассказал историю знакомства Путина и Стоуна
Путин рассказал о серьезном влиянии Коля
В Балашихе возбудили дело из-за брошенной в младенца зажигалки
ЛДПР предложила подарить мужчинам бесплатный проезд в День отца
Умер депутат Госдумы Олег Грищенко
Все материалы
Мир
Не брать и не воровать
Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
Великий объединитель
Умер Гельмут Коль, дольше всех сидевший в кресле канцлера со времен Бисмарка
Андрей Безруков«Он не политик и не бизнесмен, он медийная персона»
Андрей Безруков об особенностях политического стиля Трампа и расколе элит в США
При столкновении корабля с пирсом в Италии пострадали 55 человек
Полиция допустила гибель 58 человек при пожаре в лондонском доме
Афганский военнослужащий ранил четырех американских солдат
АкихитоУвядшая хризантема
Что заставило японского императора Акихито просить разрешения покинуть трон
Все материалы
Бывший СССР
И только смерть разлучит нас
Почему в эстонском Йыхви требуют хоронить русских отдельно
Савченко прокомментировала отмену «закона Савченко»
Здравствуйте, товарищи!
Почему полная реформа медицины грозит Украине вымиранием населения
Визит главы Приднестровья в Лондон возмутил Молдавию
Порошенко отменил «закон Савченко»
Пенсионера случайно закололи вилами возле трамвая в Запорожье
В ЛНР рассказали об оставленных бойцами ВСУ позициях
Все материалы
Финансы
Эльвира Набиуллина В тисках Федрезерва
Как рубль оказался между молотом Банка России и наковальней ФРС США
Банк России допустил возможность паузы в снижении ключевой ставки
ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП в третьем квартале
Силуанов предсказал снижение инфляции благодаря бюджетным правилам Минфина
Назарбаев предложил ввести международную криптовалюту
ЦБ снизил ключевую ставку до 9 процентов
Курс рубля вырос после решения ЦБ понизить ключевую ставку
Все материалы
Бизнес
С ветерком
Почему России не грозят удобные платные дороги
«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»
Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес
Топливный баланс
Оптовые цены на бензин снизились, но бизнесу не удастся сократить издержки
В Баренцевом море создадут искусственные острова
Дворкович заявил об отсутствии дефицита пилотов в России
Корпорация МСП поможет избавиться от импортной сои
В России возобновлено производство судов на подводных крыльях «Комета»
Все материалы
Силовые структуры
«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»
Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
Задавили и оболгали
Что скрывается за громкой историей о «пьяном» мальчике, насмерть сбитом в Балашихе
Алена КарелинаСолнце, пушки, девушки
Лучшие стрелки мира выяснили, кто лучше владеет карабином
ВКС России ликвидировали двух полевых командиров ИГ в Сирии
Бронированный «Айболит» поможет раненым
Японская береговая охрана сообщила о 7 пропавших моряках с эсминца США
Американский эсминец столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии
Все материалы
Наука и техника
Тренажерный зал санатория «Центросоюз», Кисловодск, 1949 годУпражнения с бревном
Как Ленин заставил Советский Союз заниматься спортом
Революционная Россия. Демонстрация в Петрограде, 1917 г. Описание: Февраль 1917 года. Петроград. На снимке: демонстрация в Петрограде. Снимок из фондов Центрального Государственного архива кинофотофонодокументов СССР. Репродукция Фотохроники ТАСС, 1957 г. Автор: Фото ИТАР-ТАСС Credit: Фото ИТАР-ТАСС«Деятели либеральной оппозиции впали в отчаяние»
Почему кадеты потерпели крах в 1917 году
Адское палево
Древнее Солнце оказалось гигантской звездой
Создатели Hitman обрели независимость
Удвоение «молекулы жизни» впервые сняли на видео
Дали воду
Раскрыта тайна восьмого чуда света
Речные плотины признали опасными
Все материалы
Спорт
Запрягли по-быстрому
Команда Станислава Черчесова выиграла стартовый матч Кубка конфедераций-2017
Андре Уорд и Сергей КовалевКрашер. Возвращение
Чего ждать от второй серии противостояния Сергей Ковалев — Андре Уорд
Черчесов прокомментировал победу над новозеландцами на Кубке конфедераций
Сборная России обыграла Новую Зеландию в стартовом матче Кубка конфедераций
Дебютный гол Кубка конфедераций переквалифицировали в автогол
Глушаков стал автором первого гола на Кубке конфедераций
Главе ВОБ Шпрыгину аннулировали паспорт болельщика
Все материалы
Культура
Венецианская школа чувственности
Пушкинский музей завершает сезон выставкой о Возрождении
Берегитесь женщин
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Очень плохих девчонок» до похорон коммунизма
«Нельзя делать вид, будто смерти нет»
Алексей Баталов о костюмах, курении, актерстве и Анне Ахматовой
Прима Мариинского театра Ульяна Лопаткина сообщила о завершении карьеры
Умер режиссер фильмов «Рокки» и «Карате-кид»
Пионеры шугейза Ride выпустили первый за почти четверть века альбом
СМИ раскрыли настоящее имя Джона Сноу из «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Как в шелках
Откуда у купленного Березкиным РБК огромные долги
Прорвало
Интернет без запретов привел к бесконтрольным арестам и ненависти к исламу
Просмотры крутятся, митинги мутятся
Сколько у Навального живых подписчиков на YouTube
Прохоров продал РБК
На Украине взломали сайт ЛГБТ-движения и пригрозили участникам парада в Киеве
Учителю дали пожизненный срок за создание порно с филиппинскими детьми
Украинский офис «ВКонтакте» закрылся
Все материалы
Ценности
Если вы еще мужчины
Фасад и изнанка выставки Pitti Uomo
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
Получите «двушечку»
Лучшие американские купе, фастбэки и хардтопы на аукционе в Портленде
Объявлена дата презентации нового флагмана Audi
Бренд Hugo одел женщин в прозрачные платья
Пеле открыл в Москве бутик Hublot
LuisaViaRoma предложила норковые лоферы
Все материалы
Путешествия
Виды Дербента Описание: Россия. Дагестан. 26 сентября 2016. Древняя крепость Нарын-кала в нагорной части Дербента. Сергей Фадеичев/ТАСС Автор: Фадеичев Сергей Credit: Сергей Фадеичев/ТАССИмамы, серпантин и чуду
Неизвестное об известных достопримечательностях Дагестана
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Роуминга больше нет
Как отсутствие мобильных границ в Европе повлияет на россиян
Ушибленный тележкой в самолете пассажир потребовал 10 миллионов долларов
Минтранс проверит «Вим-Авиа» в связи со срывом чартеров
В двух аэропортах США проверку паспорта заменят сканированием отпечатков пальцев
Задымившийся пассажирский самолет нарушил работу аэропорта в Гамбурге
Все материалы
Из жизни
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Путями предков
Энтузиасты отказываются от современных удобств и возрождают древние традиции
Накрашенная и страшная
Девушки-гримеры пугают поклонников кровью и расчлененкой
Американцы провели тренировку по фитнесу с собакой
Модель plus-size в купальнике снялась с пальмовыми листьями на голове
Скажи офису «пока!»
Топ-9 мест на Земле, где можно работать по два часа в день и жить хорошо
Яхта партнера Абрамовича испортила вид на статую Свободы в Нью-Йорке
Все материалы
Тест самого красивого Volkswagen
Можно ли влюбиться в «Фольксваген», если он выглядит как новый «Артеон»?
Место, где реставрируют Jaguar и LR
40 фотографий крупнейшего в мире центра классических автомобилей JLR
Суперкары с прицепами
Неожиданное комбо – быстрые машины, которые таскают прицепы
Тест новой Mazda CX-5
Почему не стоит переживать о том, что новая Mazda CX-5 – не новая
«Лачетти» от компании Ravon обновился и сохранил ценник
Volkswagen Polo сменил платформу и стал самым большим в истории
Появились первые официальные изображения нового Kia Rio
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы