«Там теракта не нужно, из-за опилок тысячи человек сгорят»

В красноярском городе Канск в минувшие выходные прошел митинг против коррупции и бездействия местных чиновников. В действительности же он превратился в акцию протеста против главы города Надежды Качан, градус претензий к которой накалился после майских пожаров, оставивших без жилья более 250 человек. «Лента.ру» попыталась разобраться, почему жители Канска требуют отставки градоначальника.

Митинг, прошедший в Канске 11 июня, организовали депутаты местного совета Евгений Иванов и Владимир Макаров. По их данным, на акцию вышли полторы тысячи человек. Для города с населением около 100 тысяч — серьезная цифра. Горожане вышли на улицы в 33-градусную жару, подчеркивает Иванов.

Изначально темой митинга были заявлены общие проблемы, но в итоге все свелось к отставке Качан, которая, как утверждает Иванов, всеми возможными способами препятствовала его проведению. «Целую книгу можно садиться писать, сколько она мудрила за эти 10 дней, чтобы не разрешить нам проводить митинг», — говорит депутат. По его словам, сначала администрация отказалась согласовать митинг, затем пыталась перенести его на окраину, ссылаясь на то, что в центре будут проводиться строительные работы: «На следующий день там начали бордюр пилить, хотя пять лет никаких работ по благоустройству не проводилось».

Пришедшие на митинг несли транспаранты «Канску нового мэра», «Тарифы на ЖКХ нас убивают», «Глава, дождалась пожара?». Недовольные горожане наперебой жаловались на бездействие чиновников после масштабных майских пожаров, наболевшие проблемы с завышенными тарифами и сложности с предпринимательством. На акции, помимо местных, присутствовали и депутаты Законодательного собрания Красноярского края. Парламентарий Александр Глисков оценил ситуацию в Канске как критическую, признав, что градоначальник исправить ее не в состоянии.

Иванов, выступая с трибуны, заявил, что нынешние власти Канска довели город до предбанкротного состояния. «Требуем признать действия руководителя администрации непрофессиональными, направленными на получение личной материальной выгоды, — говорил он под бурное одобрение митингующих. — Мы с вами просим — пока еще именно просим — отстранить от должности Надежду Качан в связи с утратой доверия». Народный избранник предложил для расследования ситуации создать независимую комиссию под руководством вице-премьера краевого правительства.

Около 1,2 тысячи человек по итогам митинга подписались под соответствующей резолюцией с обращением к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении Надежды Качан.

Градация протестов

«Это митинг той оппозиции, которая, к моему великому сожалению, в то время как на фоне горя действительно нужно объединиться и решать имеющиеся проблемы, использует такую ситуацию в своих целях. Вот это горькая для меня позиция», — так прокомментировала акции сама Надежда Качан. Она подчеркнула, что уважает любые чаяния людей, однако не готова считаться с ложными обвинениями от оппонентов. По словам Качан, один из организаторов митинга Евгений Иванов изначально нацелился снять ее с должности. Она уверяет, что депутат от «Справедливой России» уже проворачивал такую схему в бытность членом Абанского районного Совета. Надежда Качан в прошлом — директор канского лицея и член Общероссийского народного фронта (ОНФ), избралась в 2012-м главой города от партии эсеров.

Надежда Качан Кадр: Наш Красноярский край / YouTube

Если воскресный митинг Качан не одобряет, то под резолюцией бастовавших против лесоперерабатывающих предприятий готова подписаться лично. Этот митинг прошел в центре Канска 13 июня и, по разным оценкам, собрал 100-300 человек. Впрочем, как отмечают местные СМИ, и там прозвучало немало лозунгов против градоначальницы.

Участники второго за неделю митинга приняли резолюцию (которая писалась при участии Надежды Качан, утверждает она) с требованием приостановить работу всех лесопильных предприятий города, пока все разрешительные документы не будут соответствовать закону. Кроме того, они потребовали закрыть созданные при участии китайского капитала лесопилки, а остальные вынести за пределы города.

До чего довела халатность

Незаконные действия сотрудников лесопилки «Синь И» (работающей при участии китайского капитала) стала причиной масштабных пожаров, разгоревшихся в Канске 24 мая. Огонь удалось локализовать только к ночи следующего дня. В результате сгорели более 70 домов, без крова остались 257 человек, в том числе 55 детей. В огне погибли два человека. Изначально сообщалось, что возгорания произошли из-за того, что местные жители устроили пал сухой травы. Однако впоследствии правоохранительные органы установили, что виновником трагедии является лесопильное предприятие «Синь И».

Директор лесопилки не исполнил решение суда, который обязал его ликвидировать скопившиеся на территории предприятия отходы. Вместе того чтобы вывезти легковозгораемые опилки на специальный полигон, «Синь И» сжигало их на своей территории. В прокуратуре Красноярского края заявили, что судебные приставы предупреждали руководство фирмы об уголовной ответственности, которая последует в случае неисполнения решения суда. Несмотря на это за два дня до пожаров «опечатанные ранее судебным приставом станки на момент проверки находились в рабочем режиме, электрощиток освобожден от пломбы, вокруг станков имелись свежие опилки», говорится в сообщении ведомства. Впоследствии в поле зрения следователей попал судебный пристав, который составил фальшивый акт по итогам осмотра территории «Синь И».

Через несколько дней после пожара был задержан начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Канску ГУ МЧС по региону Александр Пешков. По версии следствия, он получил 200 тысяч рублей взятки от директора лесопилки за обещание помочь избежать административной ответственности. При этом за несколько недель до трагических пожаров, когда в городе уже вводился режим чрезвычайной ситуации, Пешков заявлял, что работа по контролю за предприятиями лесной промышленности введется неэффективно: «По крайней мере сколько мы боремся с этой проблемой в Канске — земельный контроль ни разу не выходил, и мы не привлекали к работе».

Кроме руководителя лесопилки, пристава и сотрудника МЧС в ходе расследования халатности был также задержан начальник канской таможни. Он подозревается в том, что, как и Пешков, получил 200 тысяч рублей от китайских бизнесменов за покровительство. Депутат канского горсовета Евгений Иванов считает, что проблема не в самом бизнесе, а в правилах игры, которые установила местная власть. «Двести тысяч откатов — и на территории города можно делать все, что хочешь, — говорит народный избранник. — Я не думаю, что это конец (задержаний). Если плотно поработать, можно еще кого-то перехватить».

Фото: «Лента.ру»

Его коллега Владимир Макаров утверждает, что виной всему кризис управления: «Администрация города последние пять лет под управлением Надежды Качан не ведает, что творит. Они не понимают причинно-следственных отношений между бизнесом и властью». По словам депутата, лесопилки в городе открываются с легкостью, чего не скажешь, например, об обычных торговых точках. Чтобы запустить одну, местным предпринимателям нужно пройти массу бюрократических процедур.

Если дело продолжится в таком ключе, новых бед не миновать, уверен Евгений Иванов. «Ситуация с пожарами может повториться в любой момент. Продукты лесопиления не переставая поджигаются, они горят, — предупреждает он. — У нас есть поселок мелькомбината, там теракта не нужно устраивать, достаточно в ветреную погоду кучу опилок поджечь — тысячи человек сгорят».

Глава Канска Надежда Качан уверяет: все точки над «i» в деле о пожарах будут расставлены. «За собой какой-то явной вины в этой части мы не чувствуем», — подчеркивает градоначальница. По ее словам, погорельцы, наоборот, благодарят власти за оперативное оказание помощи, в том числе с временным размещением.

И без пожаров горело

Ситуация с пожарами и лесопилками — лишь верхушка айсберга, утверждают организаторы митинга, у жителей города и без того накопились много претензий к властям. «У нас любая сфера жизнедеятельности города запущена до предела. Взять здравоохранение: укомплектованность врачами составляет 25 процентов, средним медицинским персоналом — меньше 50 процентов», — приводит данные Евгений Иванов. Кроме того, Канск занимает первое место по безработице в Красноярском крае. Если в 1940-е годы в Канске работали и хлопчатобумажный, и гидролизный заводы, то сейчас людям работать практически негде.

Заявления о приходе в город иностранных инвесторов вызывают истерический хохот, с горечью говорит Владимир Макаров. Речь якобы идет о переговорах с предпринимателями «чуть ли не из Сингапура» об открытии завода по переработке продуктов лесопиления. Депутат объясняет: в городе уже перерабатывается две тысячи кубометров в день, больше физически невозможно. «Канск стоит посреди России, куда везти? В одну сторону, в другую — тоже далеко», — рассуждает Макаров. В советское время, по его словам, промышленные связи были налажены с остальными территориями Красноярского края и Иркутской областью, сейчас же они утеряны.

На этом фоне ситуация с завышенными тарифами ЖКХ выглядит особенно удручающе. Тепло жители города получают от компании «Гортепло», у которой одна гигокалория электроэнергии стоит 4,3 тысячи рублей (у остальных компаний, работающих в Канске, — от 1,5 до 2,8 тысячи). Глава города на публичных слушаниях по этому вопросу уверяла, что такое решение приняла независимая комиссия по итогам оценки показателей всех предприятий. Участники слушаний на это ответили смехом и свистом. Руководитель «Канской ТЭЦ», выставляющей минимальную цену, заявлял, что у него никаких данных никто не просил.

«Тарифы в Канске выше, чем где бы то ни было по Красноярскому краю, — отмечает депутат Евгений Иванов. — За двухкомнатную квартиру платят 8-10 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Это в городе с высоким уровнем безработицы, где люди работают и за 15 тысяч, и за 10». Он также подчеркивает, что такая ситуация сложилась из-за кадровой политики администрации: директор «Гортепла» Олег Какоулин в горсовете Канска возглавляет комиссию по вопросам ЖКХ, а председателем законодательного органа является Андрей Береснев, он же — директор МУП «Канский электросетьсбыт».

У властей была возможность исправить эту ситуацию, считает Владимир Макаров. В Красноярске, например, котельные работают на оборудовании, производящем с 20 тысяч тонн опилок количество тепла, которого хватит на обогрев 20 тысяч квадратных метров площадей и при отсутствии вредного воздействия на экологию. «У нас самая высокая онкологическая заболеваемость в Красноярском крае», — возмущается он.

Оба депутата, выступившие за отставку главы города Надежды Качан, заявляют, что лучшим подтверждением ее провальной политики является сокращение населения города. «Люди бегут из города, никто не хочет здесь оставаться. Буквально за последние пять лет количество жителей уменьшилось на несколько тысяч человек. Это лишь подтверждение тому, что делать здесь больше нечего», — резюмировал Иванов.