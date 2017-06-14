Жителям Бурятии запретили ходить в леса и жечь костры

В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с возникновением лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте республиканского агентства лесного хозяйства.

С 13 июня в регионе на землях всех категорий запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ. Кроме того, во время действия режима ЧС людям нельзя посещать леса. Штраф за нарушение запрета составляет от четырех до пятисот тысяч рублей.

В конце мая МЧС России установило режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Красноярском крае и Иркутской области из-за лесных пожаров. Ситуация осложнилась из-за жаркой погоды и сильного ветра. От пожаров пострадали 10 населенных пунктов, сгорели 144 жилых дома. Жертвами стихии стали два человека.