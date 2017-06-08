Из-за разрушения дороги к магаданскому порту на Колыме ввели режим ЧС

На территории Магаданской области ввели режим ЧС в связи с разрушением автомобильной дороги, ведущей к Морскому торговому порту. Об этом сообщается на сайте мэрии Магадана.

Для ликвидации аварии ведется комплекс аварийно-восстановительных работ, обеспечен безопасный проезд по Портовому шоссе к порту.

Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, участок дороги расположен на берегу бухты Нагаева Охотского моря. «Угроза разрушения дорожного полотна вызвана подмывом склона сопки приливными волнами и осадками», — уточняется в сообщении.

6 июня из-за паводка режим ЧС местного уровня был объявлен в семи селах Чугуевского района Приморья: в Березовке, Новомихайловке, Извилинке, Соколовке, Павловке, Уборке и Антоновке.