Пучков назвал дату восстановления жилья для погорельцев из Красноярского края

Дома для жителей Красноярского края, лишившихся крова из-за лесных пожаров, восстановят до конца сентября, пообещал глава МЧС Владимир Пучков. Об этом сообщает ТАСС.

«Оперативные группы будут работать с каждой семьей, чтобы учесть все пожелания. Жилье будет восстановлено до 30 сентября», — сказал Пучков, отметив, что семьи самостоятельно будут определять, стоит ли им переезжать в иной населенный пункт.

До тех пор пока жилье не будет построено, люди могут находится в пунктах временного размещения, где предусмотрено все необходимое для их размещения, в том числе питание четыре-пять раз в день. «На содержание одного человека в сутки в ПВР выделяется 250 рублей», — пояснил глава МЧС.

24 мая спасатели сообщили, что в регионе лесными пожарами были уничтожены более 70 домов, в которых проживали 339 человек. От огня также пострадали леспромбаза и пилорама. Наибольший урон огонь нанес городам Канск и Лесосибирск, в них ввели режим ЧС.

В начале мая особый противопожарный режим был введен в 51 регионе России. Он подразумевает запрет на разведение костров, сжигание травы, мусора, порубочных остатков, а также на выезд в леса. Режим действует в отдельных регионах Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Кавказского, Южного, Северо-Западного и Центрального федеральных округов.