Лесные пожары уничтожили 70 домов в Красноярском крае

В Красноярском крае в населенных пунктах сгорело более 70 домов, обстановка с лесными пожарами по-прежнему сложная. Об этом агентству ТАСС сообщили в Сибирском региональном центре МЧС.

Отмечается, что в уничтоженных домах проживали 339 человек, среди них 47 детей. От огня также пострадали леспромбаза и пилорама. МЧС увеличивает задействованную в тушении группировку: в регионе работают уже два вертолета.

Наиболее сильно пожар охватил города Канск и Лесосибирск. Сообщается, что в Канске произошло три возгорания, огонь уничтожил 36 домов. В поселке Стрелка в Лесосибирске пожар затронул 30 домов и угроза распространения огня сохраняется. В этих городах введен режим ЧС.

На севере Лесосибирска на площади 1500 квадратных метров горит лесопромышленное предприятие, на юге горит еще одно на 700 квадратных метров.

МЧС ввело с 28 апреля режим ЧС по всей территории Сибирского федерального округа в связи с природными пожарами. Глава ведомства Владимир Пучков поручил взять на особый контроль прогноз изменения погодных условий в регионах Сибири.