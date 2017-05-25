В Красноярском крае возбудили дело из-за гибели людей при пожаре

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в связи с гибелью двух человек при пожаре в городе Канск. Об этом в четверг, 25 мая, сообщила Национальной службе новостей (НСН) старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Шаманская.

По данным правоохранительных органов, 24 мая в Канске произошло возгорание на территории промышленного предприятия. «Из-за жаркой погоды и порывов ветра огонь распространился на соседние жилые дома. При тушении пожара были обнаружены тела женщины и мужчины, личности погибших устанавливаются», — отметила Шаманская.

Дело возбуждено по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю Алена Алексишина сообщила, что в настоящее время на территории региона остаются очаги возгорания в лесах. «Населенные пункты не горят уже», — добавила она. По словам Алешиной, огнем уничтожены 130 зданий.

Ранее 25 мая сообщалось, что в Красноярском крае, где установилась жаркая погода, введен режим ЧС из-за пожаров. Больше всего от стихии пострадали города Лесосибирск и Канск.

«Огонь полыхал со всей мощью, шел стеной. Горела даже земля. Люди остались без ничего. На моих глазах женщина стояла посреди улицы с узелком в руках, и потеряла сознание», — рассказал kp.ru житель Канска Алексей Перминов.