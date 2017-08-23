Погорельцам в Ростове-на-Дону выделят 600 миллионов рублей

МЧС России подготовило проект распоряжения правительства об оказании финансовой помощи на общую сумму почти 600 миллионов рублей пострадавшим от масштабного пожара в Ростове-на-Дону. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, предусмотрено выделение более 524 миллионов рублей на предоставление жилищных сертификатов погорельцам, единовременная выплата 10 тысяч рублей и компенсация за полностью утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей.

Сообщается, что всего в результате пожара жилья лишились более 600 жителей.

21 августа в центре Ростова-на-Дону возникло возгорание на свалке за домом в Чувашском переулке, где находился бытовой мусор, доски и старые автопокрышки. Площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. Огнем оказались повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. К тушению привлекли несколько вертолетов и катер. Из зоны возгорания эвакуировали 650 человек. Помощь врачей потребовалась 36 пострадавшим, были госпитализированы девять человек.

Позднее появилась информация о том, что при разборе завалов спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Основной причиной произошедшего назвали поджог.