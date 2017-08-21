В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о поджоге домов

Полиция в Ростове-на-Дону возбудила уголовное дело по факту возгорания жилых домовладений. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по Ростовской области.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса России «(Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога»).

«В целях выяснения причин и обстоятельств пожара полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, также назначено проведение ряда специальных экспертиз», — говорится в пресс-релизе.

Согласно тексту УК, эти преступные действия наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

При этом в ГУ МВД по региону РИА Новости пояснили, что возбуждение дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества не означает, что причиной был поджог. «Мы возбудили дело по факту. Причины и обстоятельства пожара будут установлены в ходе расследования уголовного дела. Говорить, что причиной пожара был поджог, преждевременно», — отметил собеседник агентства.

Пожар в Ростове произошел в понедельник, 21 августа. Огонь охватил несколько частных домов на Театральном спуске, после чего перекинулся на соседние улицы и переулки. Площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров. Пламенем оказались повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы.

В областном центре, а затем на всей территории Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации.