Власти уточнили число пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону

Количество человек, обратившихся за медицинской помощью после пожара в Ростове-на-Дону, приблизилось к 60. Об этом во вторник, 22 августа, на заседании оперативного штаба сообщил глава регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Панов. Его слова приводит РИА Новости.

«По последним данным, уточненным у Минздрава, пострадавшими числятся 58 человек, девять госпитализированы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что за медпомощью обратились 45 человек, семь госпитализированы.

Как сообщила на совещании министр финансов Ростовской области Лилия Федотова, получившим тяжкий вред здоровью при крупном пожаре в Ростове-на-Дону выделят по 400 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей получат те, кто полностью утратил имущество.

Пожар в Ростове произошел в понедельник, 21 августа. Пламя охватило несколько частных домов на Театральном спуске, после чего перекинулось на соседние улицы и переулки. Площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров. Огнем оказались повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки.

По факту пожара полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса России «(Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога»).

В Ростове-на-Дону, а затем на всей территории области был введен режим чрезвычайной ситуации.