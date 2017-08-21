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Режим ЧС введен на всей территории Ростовской области

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На всей территории Ростовской области из-за пожара в Ростове-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение, как передает РИА Новости, принял глава МЧС России Владимир Пучков.

«Вводим режим ЧС на всей территории Ростовской области. Это чрезвычайная ситуация федерального уровня», — сказал министр в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее режим ЧС был введен в областном центре.

Пожар в Ростове-на-Дону произошел в понедельник, 21 августа. Огонь охватил несколько частных домов на Театральном спуске, после чего перекинулся на соседние улицы и переулки. Площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров.

К тушению пожара были подключены несколько вертолетов и катер. Жителей близлежащих домов эвакуировали. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 45 человек, семь из них госпитализированы.

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