Версию поджога домов в Ростове-на-Дону назвали маловероятной

Версия поджога домов в центре Ростова-на-Дону, где пожар охватил десятки строений в частном секторе, маловероятна. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, пожар мог возникнуть из-за возгорания бытовой техники. «В условиях плотной застройки и сильного ветра пожар стремительно распространился», — добавил собеседник агентства.

По последним данным, в Ростове-на-Дону горят 25 жилых домов, а площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. Введен режим чрезвычайной ситуации. К борьбе с огнем привлечены более 400 человек, в том числе военные, 200 единиц техники и шесть вертолетов. Близлежащие к месту ЧП кварталы отключены от газо- и электроснабжения, сотни людей эвакуированы.

За медицинской помощью обратились девять человек, двое из них госпитализированы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора Ростовской области. По другим сведениям, в больницы доставлены три человека.

Вскоре после того, как начался пожар, в социальных сетях стали появляться версии местных жителей о том, что мог иметь место поджог. Как пишут «Актуальные новости», в июле некие люди приходили к хозяевам частных домов и предлагали выкупить землю, но никто не согласился. В ответ неизвестные якобы сказали, что жителей легче сжечь, чем что-то платить им.