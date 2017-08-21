Россия
 

Версию поджога домов в Ростове-на-Дону назвали маловероятной

Перейти в «Мою Ленту»
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону

Версия поджога домов в центре Ростова-на-Дону, где пожар охватил десятки строений в частном секторе, маловероятна. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, пожар мог возникнуть из-за возгорания бытовой техники. «В условиях плотной застройки и сильного ветра пожар стремительно распространился», — добавил собеседник агентства.

По последним данным, в Ростове-на-Дону горят 25 жилых домов, а площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. Введен режим чрезвычайной ситуации. К борьбе с огнем привлечены более 400 человек, в том числе военные, 200 единиц техники и шесть вертолетов. Близлежащие к месту ЧП кварталы отключены от газо- и электроснабжения, сотни людей эвакуированы.

За медицинской помощью обратились девять человек, двое из них госпитализированы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора Ростовской области. По другим сведениям, в больницы доставлены три человека.

Вскоре после того, как начался пожар, в социальных сетях стали появляться версии местных жителей о том, что мог иметь место поджог. Как пишут «Актуальные новости», в июле некие люди приходили к хозяевам частных домов и предлагали выкупить землю, но никто не согласился. В ответ неизвестные якобы сказали, что жителей легче сжечь, чем что-то платить им.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
СМИ: Жителей Ростова предупреждали о возможных поджогах
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону из-за пожара
При пожаре в Ростове-на-Дону пострадали три человека
Взрыв произошел на месте пожара в Ростове-на-Дону
Центр Ростова-на-Дону окутало дымом из-за пожара
Последние новости
Версию поджога домов в Ростове-на-Дону назвали маловероятной
Феминистки обругали американский бренд одежды за попытку примкнуть к ним
Украинского теннисиста заподозрили в договорном матче
Эксперты признали трудности с получением виз в США до приостановки их выдачи
СМИ узнали о попросившемся домой после Чехии в России
Подросток ранил трехлетнюю девочку из пневматического пистолета на юге Москвы  
Российская авиация в Сирии резко нарастила интенсивность ударов
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Из двух детей один обязательно заболеет»

Стоит ли удалять органы у новорожденных, чтобы уберечь их от рака
16:10Сегодня

Водители в Красноярске устроили массовую драку из-за гигантской лужи

16:09Сегодня

Убившего пару из мести за гибель щенка челябинца осудили на 16 лет

20:0220 августа

В ДТП под Кызылом погибли шесть человек

Россия00:0219 августа

Бесоизвержение

Поп-экзорцист на черном Land Cruiser заставляет православных трястись и кричать
15:15Сегодня

Взрыв произошел на месте пожара в Ростове-на-Дону

15:28Сегодня

Власти Подмосковья отчитались о ходе антимусорных рейдов

16:2620 августа

В Волгоградской области трехлетнего мальчика насмерть засыпало песком

Россия00:08 3 августа
Елизавета Симонова

«Бескомпромиссная неонацистка»

О судьбе самой невинной из осужденных участников движения «Реструкт»
15:06Сегодня

Путину пожалуются из-за недопуска на выборы кандидатов от КПРФ в регионах

14:48Сегодня

На Урале осудили устроивших бунт воспитанников спецучилища закрытого типа

14:19Сегодня

Центр Ростова-на-Дону окутало дымом из-за пожара

Россия
«Из двух детей один обязательно заболеет»
Стоит ли удалять органы у новорожденных, чтобы уберечь их от рака
Бесоизвержение
Поп-экзорцист на черном Land Cruiser заставляет православных трястись и кричать
Водители в Красноярске устроили массовую драку из-за гигантской лужи
Убившего пару из мести за гибель щенка челябинца осудили на 16 лет
Путин раскрутит
Творческая молодежь уговорила президента рекламировать свои проекты
Взрыв произошел на месте пожара в Ростове-на-Дону
Власти Подмосковья отчитались о ходе антимусорных рейдов
Все материалы
Мир
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Демократия подъехала
США влияют на политику других стран, не привлекая внимания
Испанские полицейские задержали исполнителя теракта в Барселоне
Сирийская армия полностью освободила провинцию Алеппо от боевиков ИГ
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Бомбанет?
Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи
Все материалы
Бывший СССР
Реконструкция латгальского костюма и латгальский гербЗа Латгалию!
В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
Ющенко назвал причиной войны в Донбассе слабую связь с украинской историей
Посла Украины возмутили слова немецкого политика о принадлежности Крыма России
МИД Белоруссии рассказал о закрытой встрече Суркова и Волкера в Минске
Ляшко потребовал расстрелять Саакашвили на границе
СБУ обвинила Россию в поставке некачественных протезов для ветеранов АТО
Саакашвили рассказал о готовности европейских стран предоставить ему гражданство
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Смертельный кредит
Россияне отдают последнее и умирают
Ткачев спрогнозировал рекордный экспорт зерна
ФАС увидела в рассылке «Альфа Капитала» недобросовестную конкуренцию
ЦБ отозвал лицензию у банка «Северо-Восточный альянс»
Русский международный банк приостановил прием и выдачу вкладов
Путин поручил выделить 150 миллиардов на модернизацию БАМа и Транссиба
Все материалы
Бизнес
Ломать — не строить
Кто наживется на программе реновации в России
В ФАС сообщили о начале рассмотрения ходатайства «Яндекс» и Uber
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
«Роснефть» раскрыла детали сделки по приобретению индийского НПЗ
Австрия анонсировала продление Транссиба до Вены
Total объявила о сделке на 8 миллиардов долларов
«Роснефть» закрыла сделку по приобретению 49 процентов акций Essar Oil Limited
Все материалы
Силовые структуры
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Османский ответ
Турецкое оружие завоевывает мир
Российская авиация в Сирии резко нарастила интенсивность ударов
Развращавший детей массажист из Москвы осужден на 13 лет
Латвия купила в Дании американские зенитные комплексы Stinger
Полицейский избил девушку за сообщение в СКР о его отказе спасать тонущего
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Послали подальше
Раскрыты неизвестные подробности межзвездной миссии Voyager
Ученые МГУ осветили полимеры
Хороший слух посчитали признаком болезни
Илон Маск потребовал запретить смертоносные роботы
Япония испытала новый способ добычи электроэнергии
Все материалы
Спорт
Вячеслав Екимов«Соблазн к употреблению допинга есть всегда»
Лучший российский велосипедист XX века о дорогах страны и доступности допинга
Коллина разорвал контракт с Федерацией футбола Украины
Украинского теннисиста заподозрили в договорном матче
Букмекеры оценили вероятность увольнения Карреры из «Спартака»
Футболист МЮ дал пинка Ибрагимовичу
Президент «Зенита» раскрыл секрет преображения Кокорина
Неймар раскритиковал руководство «Барселоны»
Все материалы
Культура
«Технари тусуются у левой колонки»
Полиция кормила посетителей фестиваля бульоном, но кто-то все равно умер
«После фон Триера не найти такие же рискованные роли»
Шарлотта Генсбур о «Призраках Исмаэля» и любви к провокационным проектам
«Изображать тупого иностранца и вести себя как дома»
Секрет датского счастья, или как выжить в Скандинавии: версия Майкла Бута
Художник-абстракционист Карл Отто Гец умер на 104-м году жизни
Умер автор «Искусственного разума» писатель Брайан Олдисс
Мединский призвал поумерить пыл вокруг выдвижения российского фильма на «Оскар»
Бразильянке вызвали скорую после просмотра хоррора «Проклятие Аннабель»
Все материалы
Интернет и СМИ
Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Звезды не ездят в метро?
Тайно снятые пассажиры подземки стали героями полотен Леонардо да Винчи
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Американский блогер сравнил ожидания с реальностью
Малахов написал Эрнсту открытое письмо
Малахов рассказал о новом месте работы и раскрыл причины ухода с Первого канала
На «России 24» перепутали Якутию с Японией
Все материалы
Ценности
Антон Прохоров«За бородой прячутся и политики, и банкиры»
Единожды оседлавший Harley-Davidson россиянин навсегда меняет ориентацию
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Jaguar научит автомобилистов открывать багажники без рук
Японцы нашли секрет здоровой кожи в грибах и мушмуле
Boucheron сделал из драгоценностей ароматы
Первый лимузин Mercedes-Benz Ельцина продали
Танки и люрекс
Роль модников в крахе СССР
Все материалы
Путешествия
Бросьте тапочки, оставьте полотенца
Какие услуги можно и нужно бесплатно требовать в отелях
«В Ростове шикарные плюхи»
Зачем туристу ехать в город-папу на вольный Дон
Лондонский Биг-Бен прозвонил в последний раз перед четырехлетним ремонтом
Эксперты признали трудности с получением виз в США до приостановки их выдачи
Туристическое видео с порноактрисой вызвало скандал в Японии
Спрос на отдых в Пуэрто-Рико резко вырос после выхода клипа Despacito
В аварии с автобусом в Турции пострадали 11 россиян
Все материалы
Из жизни
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Тоже мне, герои
Куда скачет Супермен с Украины и что волнует пузатого Капитана Америку
В Нижнем Новгороде коту предложили работу с окладом 20 тысяч рублей
Вор из Арканзаса увез банкомат на погрузчике
Пес в Орегоне выкопал во дворе наркотики на 85 тысяч долларов
Американец за рулем автомобиля перепрыгнул разведенный мост
Все материалы
Самая продаваемая иномарка РФ: конкуренты и расходы
Длительный тест Hyundai Solaris: часть вторая
Внедорожники на электротяге
Самые крутые внедорожники и кроссоверы с электромоторами
История пикапов Ford
От «Жестянки Лиззи» до 750-сильной «Супер-змеи»
Куда попадают разбитые машины NASCAR
Зачем гонщик NASCAR Дейл Эрнхардт собирает погибшие болиды в своем лесу
Американцы совершили на «Тойоте» незапланированный прыжок через реку
Победителем Конкурса элегантности стал 88-летний Mercedes-Benz
Компания Porsche назвала дату премьеры нового «Кайенна»
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы