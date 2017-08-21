Взрыв произошел на месте пожара в Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону, где горят частные дома, произошел мощный взрыв газа, сообщает РИА Новости.

Полиция перекрыла несколько улиц в районе ЧП. В воздухе чувствуется запах газа, на место происшествия выехали специалисты Горгаза. Очевидцам рекомендовали отойти на безопасное расстояние.

Пожар возник в понедельник, 21 августа, в жилом доме №33 по улице Нижегородской, позднее он перекинулся на несколько соседних строений. Площадь возгорания достигла шести тысяч квадратных метров. К тушению привлечен вертолет, на месте ЧП работают более 100 сотрудников экстренных служб.

Пользователи соцсетей опубликовали видео с места происшествия.

#ростовпожар A post shared by Виктор (@v_v_senin) on Aug 21, 2017 at 4:48am PDT