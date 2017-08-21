Взрыв произошел на месте пожара в Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону, где горят частные дома, произошел мощный взрыв газа, сообщает РИА Новости.
Полиция перекрыла несколько улиц в районе ЧП. В воздухе чувствуется запах газа, на место происшествия выехали специалисты Горгаза. Очевидцам рекомендовали отойти на безопасное расстояние.
Пожар возник в понедельник, 21 августа, в жилом доме №33 по улице Нижегородской, позднее он перекинулся на несколько соседних строений. Площадь возгорания достигла шести тысяч квадратных метров. К тушению привлечен вертолет, на месте ЧП работают более 100 сотрудников экстренных служб.
Пользователи соцсетей опубликовали видео с места происшествия.