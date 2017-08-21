Центр Ростова-на-Дону окутало дымом из-за пожара

В Ростове-на-Дону горят четыре дома в частном секторе, передает ТАСС со ссылкой на областной главк МЧС.

Из-за возгорания центр города окутало дымом, пишет DonDay.

Общая площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров. Пострадавших, по данным спасателей, нет. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, к тушению пожара привлечен вертолет, из соседних домов эвакуируют жильцов.

По сведениям 161.ru, на месте инцидента работают более ста сотрудников экстренных служб и 36 единиц техники, а огонь распространился на целый квартал.