Из-за курившего в постели пациента из больницы в Уфе эвакуировали 300 человек

Куривший в палате пациент стал причиной пожара в противотуберкулезном диспансере в Уфе. Об этом РИА Новости в четверг, 17 августа, сообщили в республиканском главке МЧС.

Возгорание матраца в одной из палат произошло около 4:00 по местному времени (2:00 мск). «В это время пациенты спали, медицинский персонал самостоятельно смог разбудить всех больных и вывести из задымленного здания», — рассказали в МЧС. Всего эвакуированы были 300 пациентов. В результате ЧП никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия спасатели потушили открытое горение в течение девяти минут.

Отмечается, что больница оборудована автоматической пожарной сигнализацией, которая не сработала.

30 июля пожар произошел в тюремной больнице во Владивостоке. На место были вызваны расчеты МЧС, которые потушили огонь. Четверо осужденных погибли от отравления угарным газом. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание.