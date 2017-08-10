При пожаре на швейной фабрике в Смоленске погиб человек

В результате пожара на швейной фабрике в Смоленске погиб сотрудник предприятия. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МЧС в четверг, 10 августа.

Информация о ЧП в здании, расположенном в Чуриловском переулке, поступила спасателям в 13:58 мск. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. На месте происшествия работают пожарные и медики.

По данным SmolDaily, возгорание произошло внутри цеха фабрики «Шарм» на третьем этаже.

В июле пожар произошел в здании Кировского завода в Санкт-Петербурге. Возгорание возникло в вентиляционном канале одноэтажного тракторного цеха, его площадь достигла 1000 квадратных метров. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти возможных. В результате ЧП никто не пострадал.