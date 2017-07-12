Россия
 

На Кировском заводе в Петербурге загорелся тракторный цех

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В здании Кировского завода в Санкт-Петербурге произошел пожар, об этом сообщается на сайте главка МЧС по Петербургу.

Возгорание возникло в вентиляционном канале одноэтажного тракторного цеха, его площадь достигает 1000 квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности из пяти возможных.

По данным спасателей, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлечены более 100 человек и 22 единицы техники. Как сообщает РИА Новости, в тушении участвуют вертолеты.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии с места происшествия.

а сейчас вообще ад #кировскийзавод #питер

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