На Кировском заводе в Петербурге загорелся тракторный цех

В здании Кировского завода в Санкт-Петербурге произошел пожар, об этом сообщается на сайте главка МЧС по Петербургу.

Возгорание возникло в вентиляционном канале одноэтажного тракторного цеха, его площадь достигает 1000 квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности из пяти возможных.

По данным спасателей, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлечены более 100 человек и 22 единицы техники. Как сообщает РИА Новости, в тушении участвуют вертолеты.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии с места происшествия.

#кировскийзавод. Горит цех по производству коробок передач. Информации по жертвам нет, и я надеюсь ее не будет. #кировскийрайон #чп #пожар A post shared by Михаил Коголь (@a_little_movement) on Jul 12, 2017 at 2:44am PDT