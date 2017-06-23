В «Метровагонмаше» опровергли информацию о пожаре в поезде «Москва»

Информация о возгорании в поезде «Москва» столичного метрополитена не соответствует действительности. Об этом заявил Национальной службе новостей (НСН) пресс-секретарь завода «Метровагонмаш» Олег Лысяк.

«По состоянию на момент распространения настоящего сообщения никаких инцидентов с возгоранием поезда не зафиксировано», — отметил он.

По словам Лысяка, короткое замыкание в этом поезде произошло 16 июня во время тестовых испытаний в отсутствие пассажиров. Инцидент случился из-за ошибки, допущенной при монтаже одного из элементов силовой цепи.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу, 23 июня, в поезде «Москва» начался пожар. По словам очевидца, в тот момент, когда состав пытался начать движение, произошло короткое замыкание и загорелся токоприемник.

Поезд нового поколения «Москва» был запущен в апреле. Шесть таких составов курсируют по Таганско-Краснопресненской линии. К концу 2017 года в московском метро их будет уже 30.

