В московском метро запустили поезд со сквозным проходом

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро началась эксплуатация поездов нового поколения «Москва» со сквозным проходом по всему составу. В торжественной церемонии запуска принял участие мэр Сергей Собянин, передает в пятницу, 14 апреля, Национальная служба новостей (НСН).

«Сегодня большое событие в московском метро и российском машиностроении, транспортном машиностроении — сегодня на линию выходит самый лучший в мире метропоезд, лучший по целому ряду совокупных характеристик: и технологических, и комфорта для пассажиров», — сказал градоначальник. Он добавил, что поезд «Москва» в 1,5 раза дешевле зарубежных аналогов.

Новый состав вмещает более двух тысяч человек. В вагонах расширены дверные проемы, установлено больше поручней, есть специальные места для инвалидных колясок.

14 апреля по фиолетовой ветке начали курсировать шесть поездов «Москва», передает телеканал «360». До конца года в метрополитене появятся 30 таких составов.

Перед запуском новых поездов на Таганско-Краснопресненской линии заменили более тысячи шпал и 500 деревянных коробов, которые защищают контактный рельс. В тоннелях было установлено 200 светильников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.